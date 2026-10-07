







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手はディビジョンシリーズ最初の2試合で空振りやボール球への手出しが目立ち、本来の打撃からは遠いとの懸念が出ている。左膝と右腕の故障を抱えながら出場を続ける中、スイングの改善が今後の鍵になりそうだ。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が10月5日（日本時間6日）に言及した。



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大谷は4日（同5日）の第2戦、4打数で安打1を記録し、逆方向への単打を放った。一方で19球に対して11度スイングし、空振りは7回、見逃しストライクも1球あり、強い打球は1本だけだった。



さらにボール球へのスイング率は53％に達した。対照的に第1戦では4打数で安打1ながら強い打球を2本放ち、空振りは2回、ボール球へのスイング率も17％に抑えていた。



この本来とは程遠い姿でも、シリーズ1勝1敗で迎える第3戦で大谷をスタメン起用する方針は変わらないようだ。相手先発がクリス・セール投手との対戦でも、修正しながら復調することを期待されている。



MVP級の活躍が期待される大谷なだけに、エスピナル氏は「8打数で安打2は多くの選手にとっては堅実な成績だが、彼のような選手は一貫して強い打球を放ち、驚異的な出塁率を誇ることで知られている。そのため、これは彼の通常の基準を下回っている」と言及した。



複数の怪我を抱えながらの出場とはいえ、大谷には圧倒的な成績が求められる。きっと本人もこの数字には納得していないだろう。敵地への移動日を挟んで調子が戻ることを期待したい。











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