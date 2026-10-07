







球団創立90周年を迎えた中日ドラゴンズの2026年シーズンは、60勝81敗2分、借金21で幕を閉じた。14年連続でポストシーズン進出を逃す一方、本拠地では過去最多の観客動員を記録。なぜ、ファンの熱気を勝利につなげられなかったのか。今季を振り返りながら、再建へ向けて必要なものを考える。（文・チャッピー加藤）





低迷するチームに何が足りなかったのか…基本プレーと連係に残った課題

[caption id="attachment_290738" align="alignnone" width="1200"] 中日ドラゴンズの井上一樹監督（写真：産経新聞社）[/caption]











「60勝81敗2分、借金21で最下位（10月7日現在）」……開幕前は上位躍進を予想する評論家も多く、球団創立90周年のメモリアルイヤーでもあったドラゴンズの2026年シーズンは、ファンの期待を大きく裏切る形で幕を閉じた。10月7日現在5位の東京ヤクルトスワローズが8日の最終戦に敗れるとドラゴンズと同成績になり、今季の対戦成績で勝ち越しているドラゴンズが規定で5位になるのだが、いずれにせよ勝率がいちばん下、ということに変わりはない。今季もCS（クライマックスシリーズ）進出は果たせず「14年連続ポストシーズンなし」ということになった。これだけ長くCSから遠ざかっているチームは、12球団でドラゴンズだけだ。



9月29日、2試合を残して、井上一樹監督が辞任を表明。一部で続投説も流れていたが、この成績ではやむを得ないだろう。



2024年、二軍の指揮官として11年ぶりにドラゴンズのユニフォームを着た井上監督は、前年ウエスタンリーグ最下位だったドラゴンズ二軍を2位に引き上げてみせた。3年連続最下位に沈んだ一軍とは対照的だったし、若手たちのハツラツとしたプレーは観ていて気持ちがよく、チームを変えてくれる予感もあった。そこは井上監督の手腕であり、昨年、後を受け継いだ落合英二二軍監督によるファーム日本一につながったと思う。



一軍監督昇格後、井上監督はまず「暗い」と言われがちなチームの雰囲気を明るくしようと、2025年は「どらポジ」、今季は「ドラあげ⤴⤴」というスローガンを掲げた。井上監督が2年間、ベンチのムードから変えていこうと腐心したのはよくわかる。ただ、明るい雰囲気づくりは結構だが、ともすると厳しさに欠け、基本的なプレーの徹底とはたして両立できていたのか？ 厳しいことを言うようだが、その点も検証する必要があると私は思う。



私は基本、試合は内野スタンドで観ることにしていて、時にはドラゴンズベンチと反対側の席（ホームなら三塁側、ビジターなら一塁側）に座ることもある。試合中のベンチ内の様子を見るためだ。気になったのは、リードされた試合でも笑顔で談笑する選手の姿が見られたことだ。会話の内容までは分からないが、観客席から見ていた私には、緊張感が伝わってこない場面もあった。



そういう緩んだ姿勢は、試合にも出る。たとえば、深めのライトフライが飛んだのに、二塁走者がタッチアップできず三塁に進めなかったり、簡単に併殺をとれる場面で、捕球や送球がワンテンポ遅れて一塁にランナーが残ってしまったり……そういった「プロならできて当たり前のこと」ができなかったことが致命傷となり、敗れた試合が何試合かあった。こうしたプレーがなぜ起きたのか。判断や技術、連係を含め、チームとしてきちんと検証してほしい。



すごく残念だったのは、9月19日、東京ドームで行われた読売ジャイアンツ戦での出来事である。1-14で大敗したこのゲーム、ドラゴンズは今季東京ドームでの最終戦だったので、試合終了後、ナインはレフトスタンドを青く染めたドラゴンズファンのもとへ挨拶に向かった。



その際、惨敗して足取りが重くなったのかもしれないが、ダラダラとレフト方向へ歩む選手たちがいたのはどういうことだろう？ここはやはり、最後まで応援を続けたファンに、感謝が伝わる振る舞いをしてほしかった。速やかにファンのもとへ向かい、列を整えて挨拶することも、その一つだと思う。このとき、スタンドからは大きなブーイングが起きた。観客がなぜそういう行動を起こしたのか、それぞれ理由があると思うが、私は試合内容に対する不満だけではないように感じた。ファンへの向き合い方も、あらためて考え直す必要があるのではないか。





14年CSなしでも満員続き…高まり続ける“ドラゴンズ熱”の正体

[caption id="attachment_294056" align="alignnone" width="1200"] 声援を送る中日ドラゴンズファン【写真：産経新聞社】[/caption]











苦言を呈するのはここまでにしよう。



私は10月3日、神宮球場で行われたドラゴンズの今季最終戦、vsヤクルト戦を観に行った。この試合はヤクルト・石川雅規投手の引退試合となったため、チケットはアッという間に完売。出遅れた私は観戦を諦めていたが、竜党仲間から外野ビジター応援席のチケットが余っていると聞き、急きょ譲ってもらうことにした（感謝！）。普段は内野観戦派の私が外野応援席で観ることにしたのは、石川投手のセレモニーを観たかったこともあるが、もう一つ大きな理由があった。それはここ数年、異常なほど盛り上がっている「ドラゴンズ熱」を実際に体感してみたかったからだ。



低迷が続くチーム成績とは対照的に、今季、バンテリンドームナゴヤでのゲームは毎試合ほぼ満員で、チケット完売が続いた。結果、今季ドラゴンズは主催71試合で253万3782人（平均3万5687人）を動員。NPBが実数発表を始めて以降、最多の数字を記録した。



これが久々に優勝を争っている、とかならわかるが、チームが相変わらず不振なのに、なぜこんなに観客がやって来るのか？ 客席が埋まるのはホームの試合だけではなく、ビジターの試合でもレフト側の応援席はいつも満員だ。私は毎年全球場に足を運んでいるので断言できるが、ドラゴンズのビジター応援は12球団の中でもトップクラスで熱い。内野から見てもそう感じるので、これは一度中に入ってみないと、と思ったのだ。



ビジター応援席では、ドラゴンズの攻撃時は全員が立って応援するので、座っていると試合が観られない。正直、腰痛持ちにとってはちと辛いのだが、久々に“レフドラ”の中に入って実感したことがある。昔からの“ガチ応援勢”ももちろん健在だが、もっとカジュアルな気分で応援を楽しむ若いファン、特に女性が増えた、ということだ。



よく考えたら、14年もCSに出ていないのだから、彼らは落合博満監督時代の“強いドラゴンズ”を知らない。当時を知っているファンから見ると、現状は歯がゆくて仕方がないが、最近ファンになった層にとっては「これから強くなる」＝「伸びしろしかない」のだ。今は無名でも、この先ブレイクしそうなアイドルを応援するファンに近いとも言える。



彼らのことを“推し活勢” とか“にわか”と呼ぶ人もいるけれど、ライト層のファンが増えることは、応援グッズ購入など球団の収入増加につながるし、チーム強化の面から見ても歓迎すべきことだ。また、応援の熱量にファン歴の長短は関係ない。



私は北海道移転後の日本ハムファイターズを毎年札幌ドームで見てきたが、移転直後、それまで野球に関心がなかったであろう普通の主婦や若い女性ファンがスタンドに大勢いて、その応援の熱さに驚いた。そんな道民ファンの後押しを受けて、移転3年目の2006年に、ファイターズは早くもリーグ優勝を達成。日本シリーズで落合監督率いるドラゴンズを下して、44年ぶりの日本一に輝いた。トレイ・ヒルマン監督の胴上げを生で観て「ドラゴンズも、ホームでの動員をもっと頑張らないとイカンよな」と感じたのを覚えている。皮肉なことにちょうど20年経った現在は、チーム成績と観客動員がどちらも当時と真逆になってしまったけれど。





「3勝4敗」を「4勝3敗」へ…再建へ必要な“当たり前”の徹底

[caption id="attachment_294055" align="alignnone" width="1200"] シーズン最終戦を終えてファンに挨拶をする中日ドラゴンズの選手たち【写真：産経新聞社】[/caption]











今季最終戦に話を戻そう。



試合は2回に、ドラゴンズが敵失と先発・髙橋宏斗のセーフティスクイズで2点を先制。4回、宏斗が連打を浴び満塁のピンチを迎えたが何とか1失点でしのぎ、7回、村松開人の犠飛で1点を追加。8回は吉田聖弥、9回は守護神・松山晋也が無失点で締めて、ドラゴンズは3-1で勝ち、井上監督のラストゲームを白星で締めくくった。神宮球場は、選手や首脳陣が三塁側のファンの前を通って引き揚げていく。東京ドーム最終戦とは違って「一樹！ 2年間お疲れ様！」と井上監督をねぎらう声があちこちから飛んでいた。井上監督は、コーチや二軍監督として手腕を発揮してきたし、優秀な指導者だ。この経験を糧に、いずれまた有望な選手を育ててほしいと思う。お疲れ様でした。



気になる新監督については、すでに候補者の名前が何人か報じられている。個人的にはここ3代、与田剛～立浪和義～井上監督と一軍監督を初めて経験するドラゴンズOBが続いて結果が出なかったことをふまえ、外部招聘で外の血を入れたほうがいいと思う。ただその場合、新監督の方針に応じたコーチ陣の編成や、フロントとの役割分担も重要になる。外部から招く指導者の考えをきちんと反映させて、要望に合った体制を整えられるかどうか。球団側の対応力も問われるだろう。



いずれにせよ戦力補強含め、もっとフロントには汗をかいてもらいたい。FA選手の獲得を検討してもいいはずだ。Aクラス、そして優勝を目指すには、現場を支えるスカウティング体制をどう整えるかもカギになる。来季のチーム編成に関しては、現場とフロントが一体となった取り組みが必要だ。



そして繰り返しになるけれど、誰が新監督になろうと、選手は基本的なプレーの徹底をはじめ、プロとしてやるべきことをちゃんとやってほしい。ほんのちょっとの気の緩みが、長いシーズンを通じて大きな差になっていくからだ。



今季の60勝81敗2分という成績は、ほぼ6勝8敗＝3勝4敗のペースだ。7試合ごとに借金が1つずつ増えていき、143試合では「借金21」になる。この「3勝4敗」のうち、もし1試合でも勝敗が逆になっていたら……星は「4勝3敗」となり、逆に7試合ごとに貯金が1つずつ増えていく。143試合では「貯金21」になり、これは優勝を争える成績だ。



「4勝3敗」と「3勝4敗」。たった星1つの差だが、この「1つの勝ち越し」をシーズンを通じてずっと続けていけるかどうか？ そこに強いチームと弱いチームの差があると思う。言い換えると、勝つことにどれだけ貪欲になれるかだ。1点を奪う、または1点を守り切ることに、チーム一丸となって（フロント含む）どれだけ真剣に取り組めるか。今季40試合に及んだ逆転負けについても、投手起用や守備、なぜ追加点が奪えなかったかなど攻守の問題点を洗い出し、改善すべきポイントはどこか、しっかり検証してほしい。



全部勝てとは言わない。リードした試合は確実に逃げ切り、リードされた試合は最後まで諦めず全力でひっくり返しにいく。プロなら当たり前のことだが、それが本当にできていたのか？ 新しい指揮官はそこを厳しく問える人物に就任してもらいたい。



個々の選手のポテンシャルは十分高いし、後半戦の成績はほぼ5割だったのだから、緩みをもう一度引き締め直して適切な補強をすれば、少なくとも3位にはなれるはずだ。ファンの応援の熱量では、ドラゴンズはどこにも負けていない。だがそれに甘えて今季のような戦いをいつまでも続けていては、やがて閑古鳥が鳴くことになるだろう。2027年はポストシーズンもこのコラムを書けることを期待しつつ、半年間、ご愛読ありがとうございました。







【著者プロフィール】

チャッピー加藤(Chappy Kato)

1967年生まれ。愛知県名古屋市出身。上智大学卒業。構成作家、コラムニスト、ラジオDJ。幼少時より半世紀以上野球を観戦。特に球場巡りがライフワーク。贔屓のドラゴンズ戦を中心に、毎年プロ野球全12球場での公式戦を生観戦。2006年から20年連続で継続中。落合監督時代、5度出場した日本シリーズの最終戦をすべて球場で見届けた。歌謡曲のレコードコレクターでもあり、昭和文化にも造詣が深い。





















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【了】