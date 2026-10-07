







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間5日、アトランタ・ブレーブスとのナリーグ地区シリーズ第2戦に2-3で敗れた。この試合ではホスエ・デポーラ外野手が最後の打者となったが、米メディア『ドジャースウェイ』は起用タイミングに疑問を呈している。



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同戦のデポーラは、2-3とドジャース1点ビハインドで迎えた9回裏2死に代打で登場。直前にソロ本塁打を放ったマックス・マンシー内野手に続く一打が期待されたが、三邪飛に倒れゲームセットとなった。



同メディアは「デーブ・ロバーツ監督の判断には疑問符が付くし、デポーラには大きな負担がかかっていた。少なくとも長打を期待できる打者ではあったが、キャリアで経験したことのないほど重要な場面で、チームを救う役割まで託すべきだったのだろうか。その重圧が彼にのしかかったのは明らかだった」と指摘。



さらに、「ブレーブス投手陣がスカウティングレポートを入念に確認していることは間違いないが、ドジャース打線の誰よりも彼に関する情報は少ない。しかし逆に言えば、ドジャース自身も彼がどのような結果を残すのか、よく分かっていない。彼をポストシーズンのロースターに入れるというのはファンも大いに賛成する魅力的なアイデアだったが、レギュラーシーズンではわずか31打数しか経験していない。その内容がどれほど良かったとしても、大舞台の重圧に飲み込まれるかどうかは分からなかった」と記している。











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