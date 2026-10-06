







ドジャース 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間5日、アトランタ・ブレーブスとのナリーグ地区シリーズ第2戦に2-3で敗れた。この試合では佐々木朗希投手がリリーフとしてPS初登板したが、内容面は改善の必要がありそうだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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同戦の佐々木は1-3とドジャース2点ビハインドの8回表に登板。3四死球（申告敬遠1含む）で1死満塁の大ピンチを招くも、併殺打で辛くも切り抜けた。一方、続投した9回は三者凡退に抑えている。



その佐々木について、同メディアは「最終的な成績には自責点0と記録されたが、決して楽な投球ではなかった。これは、全盛期のエリック・ガニエ投手やケンリー・ジャンセン投手を思わせる投球をしていた、昨季の彼とは明らかに違っていた。むしろ、ファンがレギュラーシーズン中に見てきたエドウィン・ディアス投手の姿に近かった。まあ、そこまでひどくはなかったかもしれないが」と指摘。



続けて、「昨季ポストシーズンでは9試合に登板し、10回2/3を投げて被安打6、わずか1失点で3セーブを記録した。ドジャースがワールドシリーズ3連覇の夢を現実のものにするために、デーブ・ロバーツ監督が佐々木に求めているのはまさにその時の姿だ」と記している。











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