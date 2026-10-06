「先発で使うか、救援で使うか」千賀滉大、来季の起用がオフの焦点に！？…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手について、来季の起用法がオフシーズンの大きな焦点の一つになると、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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同メディアのアンソニー・ディコモ記者は、メッツのオフを左右する5つの課題を整理。



救援陣の項目の中で「決断のポイントの一つは千賀を先発で使うか、救援で使うかだ」と言及した。



来季の先発ローテーションについて、同記者はノーラン・マクリーン投手、クリスチャン・スコット投手、ザック・ソーントン投手、ジョナ・トン投手、ショーン・マナイア投手の5人を「明白な先発候補」と位置づけている。



千賀はトバイアス・マイヤーズ投手、タイラー・メギル投手らとともに、層を厚くする控えの存在とされた。



一方の救援陣では、デビン・ウィリアムズ投手が来季もクローザーを務める予定だが、それ以外は「誰一人として枠が保証されていない」という。



メッツはトレード期限で救援陣の半分を放出し、その後に千賀らを長く試してきた経緯がある。











今季を振り返ると、8月から本格的にブルペンへ回った千賀は、救援として16回2/3を投げて防御率3.78、22奪三振をマーク。



ウィリアムズは千賀のことを「100マイルを投げ、えげつないフォークボールを投げる投手」と評価していた。



さらに同記者は、千賀の契約が残り1年1500万ドル（約23億6000万円）であることに触れ、救援での成功もあって「よりトレードしやすい資産になっている」と主張している。



ただ、千賀本人は先発へのこだわりを持ち続けており、アンディ・グリーン監督も「彼は自分の情熱が先発ローテーションにあることを、とてもよく伝えてくれている」と明かしていた。



その千賀は、オフには日本に戻り、個人の投手コーチのもとで体の使い方を見直す予定となっている。



同メディアは「メッツが先発としての千賀に見切りをつけた可能性も十分にある」と伝えており、来季の役割をめぐる判断に注目が集まる。



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