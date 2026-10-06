







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間5日、アトランタ・ブレーブスとのナリーグ地区シリーズ第2戦に2-3で敗れた。この試合に「7番・中堅」でスタメン出場したアンディ・パヘス外野手について、米メディア『ドジャースネイション』は懸念を示している。



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同戦のパヘスは空振り三振、四球、遊ゴロ、二ゴロと、出塁は1度したもののノーヒットで終了。4打数無安打・3三振だった前日に続き、この日も快音を響かせることができなかった。



そのパヘスについて、同メディアは「昨季のポストシーズンは16試合に出場し、55打席に立ったがわずか4安打に終わった。そして今、2試合を終えた時点で、再びその苦戦が表れ始めている。ここまでのパフォーマンスで最も懸念されるのは三振の多さで、普段はこれほど頻繁に三振する打者ではない」と指摘。



また、「ドジャースが今ポストシーズン中に彼の起用をやめる可能性は低いが、最悪の場合には彼に代えて中堅を守らせる選択肢もある。トミー・エドマン内野手は完全に健康な状態でこの役割を十分にこなすことができ、キム・ヘソン内野手も同様だ。ホスエ・デポーラ外野手も現在チームに帯同しており、彼を試合で起用したいと考えれば、両翼を守る外野手の一人を中堅に回すこともできる」とも記している。











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