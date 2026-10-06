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ソフトバンクの監督・コーチ人事2026
退団・退任・新任・配置転換一覧福岡ソフトバンクホークスの監督・コーチ人事を掲載。退団・退任・契約満了、新任、配置転換・役職変更を随時更新します。最終更新 2026年10月6日ソフトバンクの監督・コーチ人事一覧【2026年】
全1件／退団系 1件／新任 0件／異動 0件発表日球団氏名旧役職新役職内容10月6日ソフトバンク高波文一 NEW3軍外野守備走塁コーチ—退団退団・退任・契約満了発表日球団氏名役職内容10月6日ソフトバンク高波文一3軍外野守備走塁コーチ退団新任監督・コーチ発表日球団氏名新役職内容配置転換・役職変更発表日球団氏名旧役職新役職内容プロ野球12球団・監督コーチ人事