







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、今季の大半を左膝や右腕に問題を抱えながら過ごすシーズンとなった。その負傷が表面化してからは不振に陥っており、ポストシーズンに突入しても、復調の兆しが見えてこない。米メディア『ドジャース・ネイション』が10月4日（日本時間5日）に綴っている。



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大谷は今季、身体の複数箇所に違和感を感じながら出場を続けていたが、球団は9月に入って負傷者リスト（IL）入りを決断。復帰後はわずか5試合の出場でポストシーズンに突入することになった。



ディビジョンシリーズ初戦までは5日間の休養があったものの、アトランタ・ブレーブスとの初戦で大谷は4打数で安打1に終わった。



2-3の敗戦を喫した第2戦でも4打数で安打1に終わり、さらに2個の三振を記録した。3回の第2打席では一死走者1、2塁の好機だっただけに、悔やまれる試合となっている。



次戦のブレーブスの先発がクリス・セール投手であることを踏まえ、デーブ・ロバーツ監督は「翔平の打席を見ると、ボールに手を出しすぎている。ストライクゾーン外の球をしっかりと捉えて、良いスイングをするのは難しい。セールは手強い相手だ。彼をストライクゾーンに引きずり込むのは難しいだろう」と言及した。



ブレーブスの第3戦の先発投手はセールだが、ドジャースの先発は山本由伸投手だ。投手戦になることが予想できる組み合わせであり、大谷の復調によって貴重な援護を生み出してもらいたい。











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