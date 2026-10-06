







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は、日本時間4日から始まったポストシーズンは低調な滑り出しとなっている。9月に一時離脱も強いられたコンディション不良が再発しているのではという見方もある中、デーブ・ロバーツ監督が打撃の問題点を指摘したという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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PSの大谷は4日、5日の2試合でそれぞれ4打数1安打を記録したが、本塁打・打点はゼロ。5日は2三振を喫するなど、本調子には程遠いような状況だ。



その大谷について、同メディアは「ロバーツ監督は最近の不振につながっていると考える、より気がかりな傾向に気づいている」としつつ、「打席を見れば、ボール球に手を出すことがかなり多いと思う。ストライクゾーンから外れた球をしっかり捉えたり、いいスイングをしたりするのは難しい。結局のところ、そこに尽きる」という同監督の見解を紹介。



続けて、「彼の不振が続いていることで、実際には考えられている以上に故障の影響を抱えながらプレーしているのではないかという疑問も出ている。しかし、ロバーツ監督はそのような報告は受けていないとし、シリーズ第3戦でも彼がラインナップに入ることを明言した」と記している。











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