









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。6日、プロ志望届の提出者が公示され、聖カタリナ学園の土山隼人投手が志望届を提出した。



土山は右投右打の投手。聖カタリナ学園では下級生時から公式戦のマウンドを経験し、最終学年ではエースとして投手陣をけん引した。



高校最後の夏は愛媛大会2回戦の愛媛大付戦に先発。投手として相手打線を無失点に抑えた後も、いわゆる「大谷ルール」によって指名打者として打線に残った。



すると、打者としても存在感を発揮。初回二死一、二塁の好機で左翼への適時二塁打を放つと、4回には先頭打者として左翼席へソロ本塁打を叩き込んだ。



3打数2安打2打点の活躍を見せ、チームの11-0での5回コールド勝ちに貢献した。



続く3回戦では第3シードの西条と対戦。土山は「5番・左翼」で先発すると、5回に中前安打を放って反撃のきっかけを作った。終盤にはマウンドにも上がったが、チームは4-13で敗れ、2年ぶりとなる甲子園出場には届かなかった。



投手としてだけでなく、最後の夏には長打力も披露した土山。投打両面で強豪校を支えた右腕が、10月22日のドラフト会議でどのような評価を受けるのか注目される。















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