







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間5日終了時点で、アトランタ・ブレーブスとのナリーグ地区シリーズは1勝1敗となっている。この2試合では本塁打でしか点が取れていないことが不安視されているが、悪いことばかりでもないかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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ドジャースは5-3で勝利した第1戦は、テオスカー・ヘルナンデス外野手（2ラン）、カイル・タッカー外野手（2ラン）、マックス・マンシー内野手（ソロ）が本塁打を記録。2-3で敗れた第2戦はフレディ・フリーマン内野手（ソロ）、マンシー（ソロ）に一発が飛び出している。



同メディアはフリーマンが現状について、「本塁打に頼らずに得点する方法を見つけないといけない。今の僕たちにとって、それが一番大きな課題だと思う。走者を出して、ここぞというところで一本を打つ。あとは、投手陣が今の投球を続けてくれることを願っている」と不安視していることを紹介。



その一方で、「ここぞという場面で一本、二本と安打が出ていれば大きかったことは間違いない。しかし実際のところ、10月は本塁打を打つチームが成功を収める傾向にある。昨季はトロント・ブルージェイズが全チーム最多の28本塁打を放ち、ドジャースが24本でそれに続いた」、「トップクラスの投手陣を相手に得点を生み出すのは難しく、だからこそ一振りが本当に大きな違いを生むことがある」と記している。











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