ドジャース山本由伸、「0-1」悪夢払拭へ…難敵サウスポー相手でも“今回は”…

ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸が、シリーズ突破を左右する大一番のマウンドに上がる。相手先発は、今季のレギュラーシーズンでドジャース打線を完封したサイヤング賞左腕。厳しい戦いが予想されるが、ポストシーズンの数字をひも解くと、今回の再戦ではドジャースにとって希望となりそうな“意外なデータ”が浮かび上がってきた。（文：八木遊）

[caption id="attachment_260297" align="aligncenter" width="1200"] ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸（写真：Getty Images）[/caption]

シリーズは1勝1敗。5戦3勝制のポストシーズン（PS）で1勝1敗から第3戦を制したチームは、過去67例中48例がシリーズ突破を決めており、その確率は71.6％に上る。

つまり勝った方がリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）進出へ一気に近づくわけだ。そんな大一番で、山本の前には厄介な相手が立ちはだかる。

それがブレーブス先発の左腕クリス・セール。今季はドジャース戦に2回登板し、防御率は1.13。なかでも忘れられないのが、現地8月27日に今回と同じトゥルイスト・パークで実現した山本との投げ合いだろう。

セールは9回5安打11奪三振で完封。山本も6回1/3を1失点、8奪三振と好投したが、ドジャースは最後まで1点を奪えず0-1で敗れた。

あれから約40日。シリーズの行方を左右する大事な一戦で、再び同じ2人が先発マウンドで対峙する。

ドジャース打線は今回も簡単にはセールを攻略できそうにない。ドジャースはこのシリーズ、第2戦まで7点を挙げているが、すべて本塁打によるもの。

セールは今季162回2/3を投げて、被本塁打はわずか10本。長打頼みでは攻略が難しい相手だ。

さらにブレーブスは、ワイルドカードシリーズ第3戦で救援登板したセールを第2戦では起用せず、第3戦に回した。

「万全のクリス・セールが欲しい」。ウォルト・ワイス監督は目先の1試合ではなく、エースをより良い状態で山本にぶつける道を選んだ。結果的にチームは第2戦を取り、1勝1敗で本拠地へ戻ってきた。

ただ、2人のPSでの実績を並べると、対照的な数字が浮かび上がる。

山本はPS通算10試合（9先発）で7勝1敗、防御率2.25。昨季はワールドシリーズで3勝を挙げてMVPにも輝いた。

一方、2024年のナ・リーグ・サイ・ヤング賞に輝いたセールは、PS通算12試合（8先発）で1勝3敗、防御率5.83。10月に限れば山本との差は歴然だ。

もっとも、今PSのセールは好調だ。ワイルドカードシリーズ第1戦では、フィリーズを相手に6回1/3を3失点、9奪三振の力投を見せた。

それでも過去には、2017年のアストロズ戦で7失点。2021年のレイズ戦では初回に5点を失い、わずか1イニングで降板したこともある。

レギュラーシーズンでは圧倒的な実績を誇る左腕も、PSでは何度か思わぬ大崩れを見せてきた。

そこでドジャースが狙いたいのは、ブレーブスより先にスコアボードを動かすことだ。

セールが先発した過去8度のPSを見ると、味方が先制した3試合はチームが全勝。逆に相手に先制された5試合では1勝4敗にとどまっている。

8月の直接対決で先にスコアボードを動かしたのはブレーブスだった。初回、山本は先頭のドレーク・ボールドウィンに投じた初球のスプリットを被弾。結局、試合を通じてこの1点が唯一の得点になった。

シリーズの流れを大きく左右する第3戦。今度はその“1点”をドジャースが先に奪えるのか。前回と同じ敵地、同じセールとの投げ合いで、山本が「0-1」の借りを返す時がやってきた。

【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

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