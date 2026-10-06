楽天は6日、東北楽天ゴールデンイーグルス公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」の2027メンバーオーディション開催に伴い、10月6日（火）より参加者の募集を開始することになったと発表した。

「東北ゴールデンエンジェルス」は、球団創設後初めて迎えた2005シーズンに結成されて以来、楽天イーグルスとファン、そして地域社会を結ぶ「架け橋」となることを目指して活動。その活動はスタジアムでの応援のみならず、東北各地への訪問活動を通じた地域振興や、楽天イーグルスアカデミーでのインストラクター業務を通じた次世代の育成など多岐にわたる。

オーディションでは、東北地方の在住者・出身者に限らず、全国から参加者を募集。

＜「東北ゴールデンエンジェルス」2027メンバーオーディション参加者募集 概要＞

募集期間：2026年10月6日（火）～11月8日（日）

募集人数：20名前後

※2026年から引き続き活動するオーディション合格者を含む

応募資格

・18歳以上の女性［2027年4月1日（木）時点］

・東北楽天ゴールデンイーグルス2027シーズン中の公式戦主催試合、イベントに参加できる方

・一年を通じて仙台市内でのレッスンに参加でき、「東北ゴールデンエンジェルス」の活動を最優先できる方

・「東北ゴールデンエンジェルス」の活動指針を理解し行動できる方

・ダンス経験者優遇（ジャンル問わず）

※宮城県・東北地方の在住者・出身者であるかは問いません

応募方法：エントリーフォームへのご入力の上、写真・フリーダンス動画を提出

審査スケジュール

・11月8日（日）一次審査締切

（エントリーフォーム登録、写真・フリーダンス動画アップロード）

・11月11日（水）一次審査結果連絡

・12月5日（土）最終審査

※最終審査の詳細は一次審査通過者にメールで案内

※最終審査当日に結果発表および2027年「東北ゴールデンエンジェルス」発足式を行う

活動期間：2027年1月1日（金）～2028年3月31日（金）

※東北ゴールデンエンジェルスとしての活動は2027年12月31日（木）まで、楽天イーグルスアカデミー チアダンススクール インストラクターとしての活動は2028年3月31日（金）まで

活動内容

・東北楽天ゴールデンイーグルスの応援および関連イベントへの出演

・楽天イーグルスアカデミー チアダンススクールのインストラクター

・地域交流イベント、保育園・幼稚園訪問、ボランティア活動等への参加

・イベントMC、司会進行業務

・メディア出演 等