この記事が面白いと思ったら…？ Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！
福岡ソフトバンクホークス 最新情報
福岡ソフトバンクホークスは6日、大江竜聖投手に対し、来季の支配下選手契約を締結しないことを発表した。また、育成の長谷川威展投手、ハモンド投手、桑原秀侍内野手にも来季の育成選手契約を結ばないことを通知した。
大江は二松学舎大付高から2016年ドラフト6位で読売ジャイアンツに入団。2020年に43試合、2021年には47試合に登板するなど、左のリリーフとして一軍で経験を積んだ。2025年5月には秋広優人とともに、リチャードとの交換トレードでソフトバンクへ移籍した。
移籍1年目の昨季は16試合に登板。今季は一軍で3試合に登板し、計3回を投げて3安打無失点、防御率0.00だった。NPB通算では168試合に登板している。
長谷川は花咲徳栄高、金沢学院大を経て、2021年ドラフト6位で北海道日本ハムファイターズに入団。2023年オフの現役ドラフトでソフトバンクへ移籍すると、2024年は32試合に登板して4勝0敗、6ホールド、防御率2.49を記録した。
その後は故障に苦しみ、2025年に左肘のトミー・ジョン手術を受け、同年オフに育成選手として再契約。今季は支配下復帰を目指していたが、一軍登板はなかった。
また、ハモンドは帝京第五高から2021年育成ドラフト5位で入団。桑原は神村学園高から2020年育成ドラフト3位でソフトバンクに加入し、ともに支配下登録を目指してプレーしていたが、無念の構想外となった。
【関連記事】
王者・ソフトバンクに衝撃…主力投手がトミー・ジョン手術 今季中の復帰は絶望的/a>
最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓
【了】
この記事が面白いと思ったら…？
Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！