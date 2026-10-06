ついにポルシェカレラRS 2.7のエンジンが掛かった！｜『Octane』UKスタッフの愛車日記

終わりの見えない1973年ポルシェ 911カレラ2.7RSのレストア物語について、前回のレポートの締めくくりで「次回のレポートはRSの咆哮音と合わせて賑やかなにお届けしたい」と書いたデルウィン・マレット。この5～6年間はその音を聞くことができず、とても寂しかったが、今回はRSのエンジンが掛かったことをついに報告できる。しかし今のところ、予想していたのとは少々違った形ではあるのだが…

【画像】エンジンが始動し、新しい燃料タンクが取り付けられ、汚れたシートは剥がされリビルドされたカレラRS（写真4点）

今年の初め、RSの作業に着手する前に、私の1952年356「ストリームライナー」を見事にレストアしてくれたクラシック・ファブリケーションズ社が、エアフィールド・クラシック・カーズ社に吸収合併された。場所は今もデヴォン州ダンクスウェルだが、数マイル先の空港工業団地へ移転している。356とRSに多大な時間を費やしてくれたスティーヴ・ケルティは、引き続き一貫した作業を担うべく在籍している。

彼らの仕事は素晴らしかった。数週間の整備で、数え切れないほどの緩んだ部品を締め付け、新品のディストリビューターキャップ、ポイント、コード、プラグの交換を経て、ついにRSのエンジンが掛かった！この瞬間を見届けるため、ポルシェ仲間数人を招いて「始動パーティー」を計画していた。しかし、エアフィールド・クラシック・カーズ社オーナーのピーターは、お披露目の前に、走れる状態にすることを優先したいと言った。実に賢明な判断だった。というのも、当然ながらまだ残っているいくつかの不具合を解決しなければならないからだ。

燃料タンクは、フロントトランクの中に埋め込まれた上、下方へ出っ張っていた。路面の汚れにさらされているため、少々傷んでいるようだった。しかし、多くの高額なポルシェの部品に比べると、タンクの交換品は驚くほど安かった。そのため、システム内にクリーンなガソリンを確実に供給するため、新品に交換した。

次はシートだ。シートはスティーヴの作業場の、特に埃っぽい一角に保管されていた。使われることも、目に留まることも、意識されることもなかったため、残念ながら車に再び取り付ける段になって初めて、どれほど汚れていたかが判明した。イギリス向けに納車された右ハンドルのRSの101台は、ほぼすべてにスポーツシートのオプションが装着されていた。サーキット走行を見越して、私はそれにマッチするレカロのバケットシートを装着した。今では、どちらも非常に人気だ。アメリカで最近、一組のスポーツシートが（私に言わせれば）途方もない金額で売りに出されていた。28,000ドルだと！

シートとシートフレームは分解され、すべての金属部分にブラスト処理と再塗装が施され、取り付けの準備が整った。

エンジンオイルは、エンジンを整備工場で数時間アイドリングさせたにもかかわらず、まだ十分に温まっておらず、まだサーモスタットを開くには至っていない。オイルは長いパイプを通って車のフロント部分へと送られ、そこでループを描いて折り返し、出た際よりも数度低い温度になってエンジンへ戻ってくる。スティーヴとピーターに、オイルを適温まで上げるためのロードテストもしてもらわなければ。

さらに問題があった。まぁ、いつだってそうなのだが…。タイヤがダメになっている…。

文：Delwyn Mallett