日本代表の9月・10月4連戦が終了した。日本はウルグアイ代表に3-1、ベネズエラ代表に2-1で勝利した。キリンカップサッカー2026 エクアドル代表戦は90分間をスコアレスで終え、PK戦を制して決勝へ進出。ニュージーランド代表戦では2-1で勝利を収め、3勝1分け（PK勝ち）で過密日程の中でも4連戦を負けなしで乗り切った。



次回の活動は11月、シンガポールで行われる。11月14日（土）日本時間19時15分〜ブラジル代表、17日（火）日本時間22時10分〜パラグアイ代表と対戦。ブラジルとの対戦はこの約1年間で3度目となり、FIFAワールドカップ2026のリベンジを期す一戦となる。

年末の12月26日（土）から31日（木）まで、国内でトレーニングキャンプを実施。そして、年明け1月11日（月）にはサウジアラビアで開催されるAFCアジアカップ2027 グループステージ第1節インドネシア代表戦を迎える。2018年から日本代表を指揮する森保一監督の契約はアジアカップ終了まで。“森保ジャパン”の集大成として、2011年大会以来となるアジアカップ優勝を目指す。

【特別企画】サッカー日本代表とW杯の歴史＜1930→2026＞