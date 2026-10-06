







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズは5日、10月7日から宮崎県内で開催される「第23回みやざきフェニックス・リーグ」の参加選手を発表。メンバーには、山﨑康晃投手の名前もあった。



DeNAからは投手12人、捕手3人、内野手8人、外野手3人の計26選手が参加。投手では山﨑のほか、竹田祐、篠木健太郎、深沢鳳介らが名を連ねている。参加選手は今後、追加や変更が発生する可能性がある。



プロ12年目の山﨑は今季、一軍で23試合に登板。0勝3敗14セーブ、2ホールド、防御率6.10の成績を残した。20回2/3を投げて20安打、12四死球、22奪三振だった。ファームでは15試合に登板し、0勝1敗4セーブ、防御率5.40を記録している。



山﨑は2014年ドラフト1位でDeNAに入団し、2015年から一軍で登板を重ねてきた。通算586試合に登板し、22勝42敗、246セーブ、96ホールド、防御率2.98。通算250セーブまであと4に迫っている。



みやざきフェニックス・リーグは、10月7日から28日まで開催される。













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