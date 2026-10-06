







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、レギュラーシーズン終盤にメジャーへ抜擢されたホスエ・デポーラ外野手がナリーグ地区シリーズのロースターに入った。鮮烈なプレーが評価された形だが、本人にとっては驚きの吉報だったようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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デポーラは9月中旬に2Aからメジャーへ飛び級昇格を果たすと、11試合、打率.323、1本塁打、7打点と好成績をマーク。その後、同月下旬に3Aへ降格したが、ナリーグ地区シリーズで再び声がかかった。



同メディアは「デポーラは大谷が復帰可能になるとすぐに降格となり、ファンを大いに落胆させたが、その後はポストシーズンのロースター入りを勝ち取り代打の一番手となった。好スタートを切った後でさえ、彼はこのチャンスを与えられたことに驚いていたが、その機会を最大限に生かそうとしている」と言及。



続けて、「本当に驚いたし嬉しかった。色々な感情が同時に込み上げてきたし、これからどうなっていくんだろうと想像して、色々なことを考えた。今はただ、この流れに身を任せて、これから起こることを受け止めていこうと思っている」という本人のコメントを伝えている。











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