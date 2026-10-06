







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズの山口航輝選手は5日、ZOZOマリンスタジアムで行われた埼玉西武ライオンズ戦に「2番・指名打者」で先発出場。3回に今季38号となる先制ソロ本塁打を放った。







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両チーム無得点で迎えた3回、先頭打者として第2打席に入った山口。西武先発の高橋光成投手に対し、1ストライクからの2球目を捉えると、打球は左翼スタンドへ飛び込む先制ソロとなった。



これで3試合連続本塁打となり、直近3試合で4発とシーズン終盤に驚異的なペースで本塁打を量産。今季38号とし、パリーグトップの40本塁打を放っている栗原陵矢まで2本差に迫った。



山口選手は明桜高から2018年ドラフト4位でロッテに入団し、今季がプロ8年目。



今季はここまで112試合に出場し、打率.277、38本塁打、81打点を記録。自己最多を大幅に更新する本塁打数を積み重ね、球界屈指の長距離砲へと飛躍を遂げている。



なお、ロッテは山口の一発で先制したものの、その後逆転を許して1-7で敗戦。今季の5位が確定したが、まだ山口の本塁打王の可能性は残されている。



今夜の最終戦で悲願のタイトルを手にすることができるだろうか。































【動画】HRキングも射程圏内…？！山口航輝、衝撃の3戦連発アーチ



DAZNベースボールのXより





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幕張で育った大砲

山口航輝 第38号ホームラン



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【了】