







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、ポストシーズンを前に「ここ数日はとても実りのある時間だった」と振り返り、スイングも「より良い状態にある」と手応えを口にした。一方で、デーブ・ロバーツ監督はまだ状態が完治しているわけではないと明かした。米メディア『ESPN』のオールデン・ゴンザレス記者が10月2日（日本時間3日）に報じた。



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大谷は今季、左膝と右上腕二頭筋の故障に苦しみ、9月上旬には14試合で安打7、三振22と大きく状態を落とした末に負傷者リスト（IL）入り。レギュラーシーズン残り5試合で復帰したものの、21打数で安打5、三振8と結果には波があった。



それでもディビジョンシリーズ前の調整では、明るい材料が出ている。大谷は普段あまり行わない屋外での打撃練習を複数回こなし、打撃コーチからは「打球の初速や角度という点では、今年見た中でも最高レベルだった」と評価された。



実際に、大谷は打撃練習でスコアボード付近まで届く打球を複数放ったという。さらに山本由伸投手との実戦形式練習で3打席に立ち、その後はエメ・シーハン投手とも対戦し、三振の後に右翼へのライナーを放った。



状態が上向いている様子の大谷だが、ロバーツ監督は「彼は100％の調子ではないが、スタメンに入るだろう。主力選手のほとんどは、100％のコンディションではない。もちろん、大谷の場合は存在感ゆえに大きな話題になるが、100％ではない選手は他にもたくさんいる」と言及した。



ポストシーズン常連となっているドジャースは、どの球団よりも長いシーズンを過ごしている。その分の疲労はあるだろうが、選手層の厚さでカバーし、ワールドシリーズ3連覇の偉業を達成してほしい。











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