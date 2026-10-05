5日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した辻発彦氏と斎藤雅樹氏が、リーグ三連覇を達成したソフトバンクについて言及した。

ソフトバンクは5日に全143試合の戦いを終え、91勝49敗3分と圧倒的な強さを誇り、リーグ三連覇を達成。

番組MCを務めた坂口氏は「全体的に総括すると強かったですね。投打のバランス、先発ピッチャーが苦しかった時期もありましたけど、打線でカバーできますし、誰かが調子が悪い時は、代わりの選手が出てくる。ホークスが強いのは若い選手が、試合に出たがっている。誰が出ても結果が出るところが、こういう数字に繋がっていると思いますね」と分析した。

辻氏は「柳田選手とか、年齢を重ねてきて降下するのかなと思ったんですけど全然。進化したというか、本当に強さがまじまじと照らされたようなシーズンでしたね」と驚いた。

斎藤氏も「強かったなという一言なんですよね。前半なかなか上手くいかないことがありましたけど、それでも最終的な地力、力のある選手が多いので、盛り返してきたなという感じで。最後は強すぎましたね」と感嘆した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』