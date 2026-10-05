







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、膝と右上腕二頭筋の故障に苦しんだレギュラーシーズンを経て、コンディションを改善させている。ブランドン・ゴームズGMとデーブ・ロバーツ監督はいずれも、現在の状態に前向きな見方を示した。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のゲイブ・スモールソン記者が10月1日（日本時間2日）に言及した。



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大谷は今季の大半で膝と右上腕二頭筋の問題を抱えていた。膝の故障によってオールスター・ブレイク前に投手としての登板を回避し、その後は右上腕二頭筋の問題で15日間の負傷者リスト（IL）入りとなった。



復帰後のレギュラーシーズン最後の5試合では21打数で安打5と大きな結果を残すことはできなかった。それでも、ワイルドカードシリーズ期間中の休養を利用しながら、ディビジョンシリーズへ向けた調整を進めていた。



また、ドジャースは大谷だけでなくフレディ・フリーマン内野手とエドガルド・エンリケス投手も状態に不安を抱えている。投打の主力となる選手らなだけに、いかに状態を上向かせられるかは重要だ。



ポストシーズンを戦うドジャースについて、スモールソン氏は「スーパースターの大谷とフリーマン、そして剛速球を武器とするエンリケスの3人には、ディビジョンシリーズを控えて最大の懸念材料が付きまとっている」と言及した。



ワールドシリーズ3連覇に向けてポストシーズンを戦うドジャースは、強敵を相手に勝ち抜くためには、大谷らが本来の姿を取り戻せているかどうかにかかっている。











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