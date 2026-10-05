







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間5日、アトランタ・ブレーブスとのナリーグ地区シリーズ第2戦に2-3で敗れた。シリーズはこれで1勝1敗とまだまだこれからの段階だが、MLBアナリストのブレイク・ハリス氏は野手陣にため息をついている。



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同戦のドジャースは4回にフレディ・フリーマン内野手、9回にマックス・マンシー内野手にそれぞれソロ本塁打が飛び出たが、得点につながった一打はこの2つのみ。試合全体でも6安打と今一つつながりを欠いた。



同戦終了後、ハリス氏は「とにかく、打線にとっては本当にひどい、ひどい試合だった。投手陣も素晴らしかったわけではないが、なんとか最少失点に抑えた。得点圏では8打数無安打、残塁は7……。これではどんな試合も勝てない」と、苦戦を強いられた野手陣をバッサリ切り捨てている。



ドジャースは5-3で勝利した前日の試合でも、全ての得点が本塁打によって記録されている。本塁打頼みの攻撃ではどこかで手詰まりになることは想像に難くないが、事態が深刻にならない内に手を打つことはできるだろうか。











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