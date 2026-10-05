









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。5日、プロ志望届の提出者が公示され、八王子実践の座間愛斗選手が志望届を提出した。



座間は174センチ、76キロの右投右打。投手として最速151キロを計測する一方、外野手としてもプレーするなど、高い身体能力を持つ選手だ。



中学時代は東海大菅生中でプレーし、八王子実践へ進学。投手として非凡な能力を秘めていたが、制球面に課題を抱え、2年秋までの公式戦登板は一次予選でのわずか1イニングにとどまった。



それでも、2年冬に最速151キロを計測。練習試合でも145キロを記録するなど、潜在能力の高さを示した。



また、野手としても高いポテンシャルを発揮。2年時には右翼手として出場し、強肩とパンチ力を生かして打線でも存在感を示した。



最後の夏は外野手や指名打者として西東京大会に出場。決勝の創価戦では0-0で迎えた7回、一死二塁の場面で中前打を記録。八王子実践は1-0で勝利し、学校創立100周年の節目に悲願の甲子園初出場を決めた。



一方、座間自身は甲子園で出場機会を得られず。それでも大会後には高卒でのプロ入りを希望する意思を示し、5日にプロ志望届の提出者として公示された。



公式戦で投手としてアピールする機会には恵まれなかったものの、最速151キロを計測する右腕には大きな可能性が秘められている。高校時代の実績よりも将来性が注目される異色の素材型選手は、10月22日のドラフト会議で指名を受けることができるだろうか。















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