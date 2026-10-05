







読売ジャイアンツ 最新情報



読売ジャイアンツは5日、郡拓也捕手と2027シーズンの選手契約を行わないことを発表した。



郡捕手は帝京高から2016年ドラフト7位で北海道日本ハムファイターズに入団。身長179センチ、体重88キロの右投右打の捕手だ。



ルーキーイヤーの2017年に一軍デビューを果たし、2019年にはプロ初安打を記録した。



プロ5年目の2021年には自己最多の33試合に出場し、13安打、4打点をマーク。2022年は26試合に出場して、プロ初本塁打を含む2本塁打を放った。2023年は7試合の出場で打率.267だった。



2024年の開幕前にトレードで巨人へ移籍したが、同年は5試合、2025年は3試合の出場にとどまり、移籍後は安打を記録できなかった。



プロ10年目の今季は一軍出場がなく、ファームでは57試合に出場して打率.200、10打点、5盗塁だった。



NPB通算成績は86試合に出場して打率.159、2本塁打、10打点。28歳の捕手は、移籍3年目で巨人を去ることになった。



















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