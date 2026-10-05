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読売ジャイアンツは5日、岡田悠希選手と2027シーズンの選手契約を行わないことを発表した。



岡田選手は龍谷大平安高、法政大を経て、2021年ドラフト5位で巨人に入団。身長184センチ、体重86キロの右投左打の外野手だ。



ルーキーイヤーの2022年に一軍デビューを果たし、自己最多の33試合に出場。2023年は26試合に出場して、プロ初本塁打を記録した。2024年は4試合、2025年は11試合の出場にとどまった。



今季は8月9日にシーズン初の一軍昇格を果たすと、同日の東京ヤクルトスワローズ戦で決勝打をマーク。しかし、その後は安打が出ず、3試合の出場で打率.143、1打点に終わった。



ファームでは90試合に出場し、打率.251、4本塁打、23打点、5盗塁。28四球を選び、出塁率は.351だった。



NPB通算成績は77試合に出場して打率.149、1本塁打、5打点。26歳の外野手は、入団から5年で巨人を去ることになった。



















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【了】