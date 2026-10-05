【日本ハム】ケガにも苦しみ…日本ハムの“カナダ出身外野手”が戦力外　支配…









北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズは5日、育成選手の山口アタル選手と2027シーズンの選手契約を行わないことを発表した。



カナダ出身の山口選手は、ブリタニア高、コルビーコミュニティカレッジ、テキサス大タイラー校中退を経て、2022年育成選手ドラフト3位で日本ハムに入団。身長179センチ、体重95キロの右投右打の外野手だ。



入団1年目の2023年はイースタン・リーグで36試合に出場し、打率.235、2本塁打。2024年は35試合で打率.247、4本塁打をマークした。2025年は自己最多の63試合に出場し、打率.251、23打点を記録した。



プロ入り後は左膝前十字靱帯断裂など大きなケガに苦しみ、4年間で4度の手術を経験。支配下登録には届かなかった。プロ4年目の今季はファームで13試合の出場にとどまり、打率.179、1本塁打、4打点だった。



一軍出場はないまま、日本ハムでの4年間を終えることになった。27歳の外野手は今後について、現役続行を含めて検討する。



















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