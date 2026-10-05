







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間4日から、アトランタ・ブレーブスとナリーグ地区シリーズを戦っている。そのスタート早々に、デーブ・ロバーツ監督がアンディ・パヘス外野手の“判断力”を問題視したという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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同メディアは「ロバーツ監督はパヘスがABSチャレンジを繰り返すことに我慢の限界を迎え、思い切った措置に踏み切った。同監督はコーチ陣がパヘスと話し合い、明日の試合ではどの投球にもチャレンジしないよう伝えたことを明かした」としつつ、「アンディのチャレンジ成功率、というより成功していないことについては話していたが、昨日の第1戦の前に改めて確認しなかったので、それは私の責任だ。今日は話し合ったし、今後については対応した」という同監督のコメントを紹介した。



パヘスは4日のシリーズ第1戦、2回裏2死の打席でABSチャレンジ権を行使するも失敗。序盤、さらには勝負どころでもない場面で貴重な権利を“浪費”する結果となったが、首脳陣としては見過ごせなかったようだ。



また、同メディアは「彼は昨季から今季にかけて、打席でのアプローチを目に見えて改善させた。しかし、ABSチャレンジを利用できるようになって1年目の今季は、試合序盤に疑問の残るチャレンジをしたり、明らかにストライクゾーン内の投球にチャレンジしたりすることが何度もあった」とも指摘している。











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