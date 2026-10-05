西武・ワイナンス(C)Kyodo News

　西武は5日、第23回みやざきフェニックス・リーグの参加メンバーを発表した。

▼ 投手

上田大河、松本航、岩城颯空、ワイナンス、堀越啓太、成田晴風、羽田慎之介、狩生聖真、杉山遙希、黒田将矢、冨士大和、浜屋将太、上間永遠、斎藤佳紳、川下将勲、木瀬翔太、正木悠馬、ゴンザレス

▼ 捕手

是澤涼輔、野田海人、野村大樹

▼ 内野手

児玉亮涼、横田蒼和、新井唯斗、今岡拓夢、谷口朝陽、金子功児、コルニエル

▼ 外野手

蛭間拓哉、古川雄大、秋山俊、林冠臣、若林楽人、仲三優太、川田悠慎、安藤銀杜