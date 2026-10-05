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西武は5日、第23回みやざきフェニックス・リーグの参加メンバーを発表した。 ▼ 投手 上田大河、松本航、岩城颯空、ワイナンス、堀越啓太、成田晴風、羽田慎之介、狩生聖真、杉山遙希、黒田将矢、冨士大和、浜屋将太、上間永遠、斎藤佳紳、川下将勲、木瀬翔太、正木悠馬、ゴンザレス ▼ 捕手 是澤涼輔、野田海人、野村大樹 ▼ 内野手 児玉亮涼、横田蒼和、新井唯斗、今岡拓夢、谷口朝陽、金子功児、コルニエル ▼ 外野手 蛭間拓哉、古川雄大、秋山俊、林冠臣、若林楽人、仲三優太、川田悠慎、安藤銀杜

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