







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズは5日、10月10日から12日に東京ドームで開催される「2026 JERA クライマックスシリーズ セ ファーストステージ」に合わせ、横浜スタジアムで入場無料のパブリックビューイングを実施することを発表した。



パブリックビューイングでは、例年通りセンターカラービジョンで試合を放映するほか、今季は横浜スタジアムでお馴染みのイニング間イベントも実施。試合前には、選手たちがシーズン中にプレーしたグラウンドを開放する。



さらに、試合中には両チームのOBを招き、現地で生解説を実施する予定。ゲストの詳細については後日発表される。



試合に勝利した場合には「Victory Celebration」を行うほか、ヒーロー選手と横浜スタジアムをつなぐZoom中継も予定されており、東京ドームで戦うチームと横浜スタジアムのファンが一体となって勝利を喜べる企画も用意されている。



また、今年はDeNAファン向けの「DB応援エリア」に加え、ビジターファンも観戦できる「フリー応援エリア」を設置。「DB応援エリア」ではDeNA以外のチームの応援やユニフォーム、応援グッズの着用は禁止される一方、「フリー応援エリア」では応援するチームやユニフォーム、グッズの着用に指定はない。



開催は10月10日、11日、12日の各日14時試合開始に合わせて実施され、13日の18時開始が予備日となっている。会場は横浜スタジアムのグラウンド内で、入場料は無料。



なお、横浜スタジアム周辺が雨天や強風などの荒天となった場合は中止となるほか、開催時間やイベント内容が予告なく変更される場合がある。













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