中日・中西聖輝(C)Kyodo News

　中日は5日、第23回みやざきフェニックス・リーグの参加メンバーを発表した。

▼ 投手

中西聖輝、草加勝、櫻井頼之介、松木平優太、伊藤茉央、福田幸之介、梅野雄吾、清水達也、篠﨑国忠、高橋幸佑、有馬惠叶、牧野憲伸、井上剣也、梅津晃大、森山暁生

▼ 捕手

味谷大誠、石橋康太、山浅龍之介

▼ 内野手

田中幹也、森駿太、新保茉良、ロドリゲス、中村奈一輝、石川大峨

▼ 外野手

福元悠真、花田旭、能戸輝夢、三上愛介

※メンバーは変更になる場合があり

※途中入れ替えする場合があり