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中日は5日、第23回みやざきフェニックス・リーグの参加メンバーを発表した。 ▼ 投手 中西聖輝、草加勝、櫻井頼之介、松木平優太、伊藤茉央、福田幸之介、梅野雄吾、清水達也、篠﨑国忠、高橋幸佑、有馬惠叶、牧野憲伸、井上剣也、梅津晃大、森山暁生 ▼ 捕手 味谷大誠、石橋康太、山浅龍之介 ▼ 内野手 田中幹也、森駿太、新保茉良、ロドリゲス、中村奈一輝、石川大峨 ▼ 外野手 福元悠真、花田旭、能戸輝夢、三上愛介 ※メンバーは変更になる場合があり ※途中入れ替えする場合があり

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