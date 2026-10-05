















2026年10月7日に開幕する「第23回みやざきフェニックス・リーグ」。プロ野球12球団が発表した参加メンバーを一覧で紹介する。





若手選手を中心に実戦経験を積む秋季教育リーグだが、一軍経験の豊富な選手が参加するケースもある。本記事では、各球団の公式発表をもとに参加選手を随時更新する。



※参加選手は大会期間中に追加・変更となる場合があります。本記事では、各球団の公式発表などで確認できたメンバーを掲載しています。



最終確認：2026年10月5日15時時点





現在、6球団の参加メンバーを掲載しています。未発表の球団については、公式発表を確認次第更新します。





セ・リーグ





パ・リーグ



読売ジャイアンツ



参加メンバーは球団公式発表を確認次第、更新します。



阪神タイガース



参加メンバーは球団公式発表を確認次第、更新します。



横浜DeNAベイスターズ26選手10月5日発表時点投手 12人捕手 3人内野手 8人外野手 3人

投手



竹田祐、山﨑康晃、篠木健太郎、武田陸玖、松本凌人、深沢鳳介、坂口翔颯、庄司陽斗、マルセリーノ、清水麻成、金渕光希、吉岡暖



捕手



益子京右、東妻純平、上甲凌大



内野手



小田康一郎、森敬斗、京田陽太、加藤響、石上泰輝、田内真翔、高見澤郁魅、清水詩太



外野手



梶原昂希、関根大気、小針大輝



中日ドラゴンズ28選手10月5日発表時点投手 15人捕手 3人内野手 6人外野手 4人

投手



中西聖輝、草加勝、櫻井頼之介、松木平優太、伊藤茉央、福田幸之介、梅野雄吾、清水達也、篠﨑国忠、高橋幸佑、有馬惠叶、牧野憲伸、井上剣也、梅津晃大、森山暁生



捕手



味谷大誠、石橋康太、山浅龍之介



内野手



田中幹也、森駿太、新保茉良、ロドリゲス、中村奈一輝、石川大峨



外野手



福元悠真、花田旭、能戸輝夢、三上愛介



広島東洋カープ26選手10月2日発表時点投手 12人捕手 3人内野手 9人外野手 2人

投手



齊藤汰直、黒原拓未、佐藤柳之介、工藤泰己、赤木晴哉、斉藤優汰、杉田健、菊地ハルン、小船翼、竹下海斗、杉原望来、アリア



捕手



持丸泰輝、髙木翔斗、安竹俊喜



内野手



渡邉悠斗、西川篤夢、仲田侑仁、内田湘大、辰見鴻之介、佐藤啓介、二俣翔一、岸本大希、ラミレス



外野手



久保修、中村貴浩



東京ヤクルトスワローズ29選手10月4日現在投手 13人捕手 4人内野手 7人外野手 5人

投手



西舘昂汰、中村優斗、荘司宏太、山崎太陽、石原勇輝、増居翔太、大道温貴、鈴木蓮吾、阪口皓亮、下川隼佑、竹山日向、翔聖、佐藤琢磨



捕手



矢野泰二郎、鈴木叶、松本龍之介、中川拓真



内野手



松下歩叶、石井巧、北村恵吾、田中陽翔、武岡龍世、伊藤琉偉、髙野颯太



外野手



並木秀尊、丸山和郁、モイセエフ、西村瑠伊斗、澤井廉



福岡ソフトバンクホークス



参加メンバーは球団公式発表を確認次第、更新します。



北海道日本ハムファイターズ



参加メンバーは球団公式発表を確認次第、更新します。



オリックス・バファローズ22選手10月5日発表時点投手 11人捕手 2人内野手 4人外野手 5人

投手



寺西成騎、吉田輝星、佐藤龍月、山口廉王、佐藤一磨、川瀬堅斗、権田琉成、シャピロ・マシュー一郎、渡邉一生、上原堆我、乾健斗



捕手



福永奨、堀柊那



内野手



横山聖哉、中西創大、河野聡太、大里昂生



外野手



麦谷祐介、窪田洋祐、三方陽登、寺本聖一、元謙太



東北楽天ゴールデンイーグルス31選手10月5日時点投手 15人捕手 4人内野手 7人外野手 5人

投手



藤原聡大、古謝樹、中込陽翔、田中千晴、渡辺翔太、江原雅裕、津留﨑大成、泰勝利、古賀康誠、大内誠弥、内星龍、伊藤大晟、德山一翔、フロリモン、中沢匠磨



捕手



YG安田、石原彪、水上桂、島原大河



内野手



平良竜哉、ワォーターズ、入江大樹、青野拓海、小森航大郎、陽柏翔、金子京介



外野手



吉納翼、阪上翔也、武藤敦貴、吉野創士、幌村黛汰



埼玉西武ライオンズ



参加メンバーは球団公式発表を確認次第、更新します。



千葉ロッテマリーンズ



参加メンバーは球団公式発表を確認次第、更新します。





大会名：第23回みやざきフェニックス・リーグ





開催期間：2026年10月7日～10月28日





開催日数：22日間





参加チーム：NPB12球団など全18チーム





開催地：宮崎県内各球場





みやざきフェニックス・リーグは、若手選手を中心に実戦経験を積む機会となる秋季教育リーグ。2026年はNPB12球団のほか、オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ、ハヤテベンチャーズ静岡、韓国プロ野球球団、独立リーグ選抜などが参加する。





各球団の参加メンバーは、以下から確認できます。



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