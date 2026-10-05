2026年10月7日に開幕する「第23回みやざきフェニックス・リーグ」。プロ野球12球団が発表した参加メンバーを一覧で紹介する。
若手選手を中心に実戦経験を積む秋季教育リーグだが、一軍経験の豊富な選手が参加するケースもある。本記事では、各球団の公式発表をもとに参加選手を随時更新する。
※参加選手は大会期間中に追加・変更となる場合があります。本記事では、各球団の公式発表などで確認できたメンバーを掲載しています。
最終確認：2026年10月5日15時時点
みやざきフェニックス・リーグ2026、12球団の参加メンバー一覧
現在、6球団の参加メンバーを掲載しています。未発表の球団については、公式発表を確認次第更新します。
セ・リーグ
巨人
阪神
DeNA
中日
広島
ヤクルト
パ・リーグ
ソフトバンク
日本ハム
オリックス
楽天
西武
ロッテ
セ・リーグ
読売ジャイアンツ
参加メンバーは球団公式発表を確認次第、更新します。
阪神タイガース
参加メンバーは球団公式発表を確認次第、更新します。
横浜DeNAベイスターズ
26選手
10月5日発表時点
投手 12人
捕手 3人
内野手 8人
外野手 3人
投手
竹田祐、山﨑康晃、篠木健太郎、武田陸玖、松本凌人、深沢鳳介、坂口翔颯、庄司陽斗、マルセリーノ、清水麻成、金渕光希、吉岡暖
捕手
益子京右、東妻純平、上甲凌大
内野手
小田康一郎、森敬斗、京田陽太、加藤響、石上泰輝、田内真翔、高見澤郁魅、清水詩太
外野手
梶原昂希、関根大気、小針大輝
中日ドラゴンズ
28選手
10月5日発表時点
投手 15人
捕手 3人
内野手 6人
外野手 4人
投手
中西聖輝、草加勝、櫻井頼之介、松木平優太、伊藤茉央、福田幸之介、梅野雄吾、清水達也、篠﨑国忠、高橋幸佑、有馬惠叶、牧野憲伸、井上剣也、梅津晃大、森山暁生
捕手
味谷大誠、石橋康太、山浅龍之介
内野手
田中幹也、森駿太、新保茉良、ロドリゲス、中村奈一輝、石川大峨
外野手
福元悠真、花田旭、能戸輝夢、三上愛介
広島東洋カープ
26選手
10月2日発表時点
投手 12人
捕手 3人
内野手 9人
外野手 2人
投手
齊藤汰直、黒原拓未、佐藤柳之介、工藤泰己、赤木晴哉、斉藤優汰、杉田健、菊地ハルン、小船翼、竹下海斗、杉原望来、アリア
捕手
持丸泰輝、髙木翔斗、安竹俊喜
内野手
渡邉悠斗、西川篤夢、仲田侑仁、内田湘大、辰見鴻之介、佐藤啓介、二俣翔一、岸本大希、ラミレス
外野手
久保修、中村貴浩
東京ヤクルトスワローズ
29選手
10月4日現在
投手 13人
捕手 4人
内野手 7人
外野手 5人
投手
西舘昂汰、中村優斗、荘司宏太、山崎太陽、石原勇輝、増居翔太、大道温貴、鈴木蓮吾、阪口皓亮、下川隼佑、竹山日向、翔聖、佐藤琢磨
捕手
矢野泰二郎、鈴木叶、松本龍之介、中川拓真
内野手
松下歩叶、石井巧、北村恵吾、田中陽翔、武岡龍世、伊藤琉偉、髙野颯太
外野手
並木秀尊、丸山和郁、モイセエフ、西村瑠伊斗、澤井廉
パ・リーグ
福岡ソフトバンクホークス
参加メンバーは球団公式発表を確認次第、更新します。
北海道日本ハムファイターズ
参加メンバーは球団公式発表を確認次第、更新します。
オリックス・バファローズ
22選手
10月5日発表時点
投手 11人
捕手 2人
内野手 4人
外野手 5人
投手
寺西成騎、吉田輝星、佐藤龍月、山口廉王、佐藤一磨、川瀬堅斗、権田琉成、シャピロ・マシュー一郎、渡邉一生、上原堆我、乾健斗
捕手
福永奨、堀柊那
内野手
横山聖哉、中西創大、河野聡太、大里昂生
外野手
麦谷祐介、窪田洋祐、三方陽登、寺本聖一、元謙太
東北楽天ゴールデンイーグルス
31選手
10月5日時点
投手 15人
捕手 4人
内野手 7人
外野手 5人
投手
藤原聡大、古謝樹、中込陽翔、田中千晴、渡辺翔太、江原雅裕、津留﨑大成、泰勝利、古賀康誠、大内誠弥、内星龍、伊藤大晟、德山一翔、フロリモン、中沢匠磨
捕手
YG安田、石原彪、水上桂、島原大河
内野手
平良竜哉、ワォーターズ、入江大樹、青野拓海、小森航大郎、陽柏翔、金子京介
外野手
吉納翼、阪上翔也、武藤敦貴、吉野創士、幌村黛汰
埼玉西武ライオンズ
参加メンバーは球団公式発表を確認次第、更新します。
千葉ロッテマリーンズ
参加メンバーは球団公式発表を確認次第、更新します。
みやざきフェニックス・リーグ2026の開催概要
大会名：第23回みやざきフェニックス・リーグ
開催期間：2026年10月7日～10月28日
開催日数：22日間
参加チーム：NPB12球団など全18チーム
開催地：宮崎県内各球場
みやざきフェニックス・リーグは、若手選手を中心に実戦経験を積む機会となる秋季教育リーグ。2026年はNPB12球団のほか、オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ、ハヤテベンチャーズ静岡、韓国プロ野球球団、独立リーグ選抜などが参加する。
球団別の参加メンバー
各球団の参加メンバーは、以下から確認できます。
横浜DeNAベイスターズの参加メンバーを見る
中日ドラゴンズの参加メンバーを見る
広島東洋カープの参加メンバーを見る
東京ヤクルトスワローズの参加メンバーを見る
オリックス・バファローズの参加メンバーを見る
東北楽天ゴールデンイーグルスの参加メンバーを見る
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