【ロッテ】通算4勝…ロッテの“育成出身左腕”が戦力外　現役続行を希望









千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズは4日、育成選手の本前郁也投手と2027シーズンの選手契約を行わないことを発表した。



本前投手は札幌光星高、北翔大を経て、2019年育成選手ドラフト1位でロッテに入団。身長176センチ、体重82キロの左投左打の投手だ。



プロ2年目の2021年には支配下選手として一軍デビューを果たし、8試合に登板。プロ初勝利を含む1勝2敗、防御率4.78をマークした。



2022年は12試合に登板し、自己最多の3勝を挙げた。56回を投げて40奪三振を記録している。2023年はファームで21試合に登板して104回を投げたが、一軍では1試合の登板にとどまった。2024年はファームでも登板がなく、2025年もファームでの登板は1試合だった。



現在は育成選手としてプレーし、プロ7年目の今季はファームで27試合に登板。3勝3敗、41回1/3を投げて24奪三振、防御率4.14だった。



NPB通算成績は21試合に登板して4勝4敗、防御率4.65。29歳の左腕は、現役続行を希望している。



















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