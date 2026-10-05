







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズのエドポロ ケイン選手は4日、しずてつスタジアム草薙で行われたファーム日本選手権・ファイナルステージの読売ジャイアンツ戦に「4番・右翼」で先発出場。3回に追加点となるソロ本塁打を放った。







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1点リードの3回、2死走者なしで迎えた第2打席。巨人先発の又木鉄平投手に対し、カウント2-2からの7球目、149キロの直球を捉えて左中間スタンドへ運んだ。



エドポロ選手は初回の第1打席でも、1死二、三塁から三塁手の野選で出塁して満塁とし、続く宮崎一樹選手の遊ゴロの間に先制点が入った。



4回と6回はいずれも見逃し三振に倒れ、この日は4打数1安打1打点。チームは5-2で勝利し、ファーム日本一に輝いた。



大阪府出身のエドポロ選手は、日本航空高、大阪学院大を経て2025年ドラフト2位で日本ハムに入団したルーキー。



身長190センチ、体重102キロの右投右打で、今季はファーム・リーグで85試合に出場し、打率.244、17本塁打、42打点をマークした。



52四球を選び、出塁率は.366。一軍では4試合に出場し、10打数無安打だった。































【動画】粘って7球目を一撃！エドポロケインが左中間へ運んだソロアーチがこちら



DAZNベースボールのXより





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エドポロケイン 快音残してソロアーチ



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【了】