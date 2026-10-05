







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズのヘラル・エンカーナシオン外野手が4日、横浜スタジアムで行われた阪神タイガース戦に「4番・右翼」でスタメン出場。延長11回にサヨナラ適時打を放ち、チームを2-1の劇的勝利に導いた。



DeNAは初回、2死一、二塁から佐野恵太外野手の右前適時打で1点を先制。先発の平良拳太郎投手は4回に大山悠輔内野手の適時打で同点を許したものの、6回を2安打1失点に抑え、試合を作った。その後は両チームのリリーフ陣が得点を許さず、1-1のまま延長戦に突入した。



試合を決めたのは延長11回だった。1死から牧秀悟内野手が右前打で出塁すると、続く筒香嘉智内野手が四球を選び、一、二塁の好機を作る。ここで打席に入ったエンカーナシオンが阪神・工藤泰成投手から右前へ適時打。二塁走者の牧が生還し、長時間に及んだ一戦に終止符を打った。エンカーナシオンにとっては来日初のサヨナラ打となった。



この一打は、クライマックスシリーズを見据えても大きな意味を持った。今季から、CSファイナルステージに進出した2、3位球団がリーグ優勝球団から10ゲーム差以上離れている場合、優勝球団に与えられるアドバンテージが従来の1勝から2勝に増える。



DeNAはこの日の勝利で阪神とのゲーム差を7に縮めた。阪神が残り3試合を全勝しても10ゲーム差以上とはならないことが確定。DeNAがファイナルステージまで勝ち進んだ場合でも、阪神のアドバンテージは1勝となる。



DeNAは今季最終戦を白星で飾り、71勝69敗3分でレギュラーシーズンを終了。10日から始まるCSファーストステージでは、2位・読売ジャイアンツと対戦する。

































【動画】ナインから祝福！エンカーナシオンのサヨナラ打がこちら

DAZNベースボールのXより













アドバンテージ回避



チームを救うサヨナラタイムリー

頼りになる漢・エンカーナシオン



⚾️DeNA×阪神

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【了】