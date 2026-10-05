







東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



東北楽天ゴールデンイーグルスの中島大輔外野手が4日、ZOZOマリンスタジアムで行われた千葉ロッテマリーンズ戦に「1番・右翼」でスタメン出場。序盤の守備で華麗なスライディングキャッチを披露し、先発の早川隆久投手から拍手を送られた。



楽天は初回、先頭の中島が四球で出塁すると、続く宗山塁内野手が左中間への二塁打を放って無死二、三塁。村林一輝内野手の右犠飛で中島が生還し、1点を先制した。



1-0とリードして迎えた3回、今度は中島が守備で魅せた。無死走者なしからロッテ・上田希由翔内野手が早川の125キロのスライダーを捉え、右翼方向へ打球を放つ。中島は前方へ素早くチャージすると、最後は滑り込みながらキャッチ。安打になりそうな打球を好捕した。



中島は直前の3回の打席でも右前打を放つなど、この日は4打数2安打1四球を記録。攻守で存在感を示したが、楽天は4回に山口航輝外野手の2ランで逆転を許すと、6回にも山口にソロ本塁打を浴び、2-3で敗れた。



中島は今季ここまで124試合に出場し、打率.274、5本塁打、27打点、11盗塁を記録。楽天打線の上位を担う中、バットだけでなく守備でも好プレーを披露した。

































【動画】先発・早川も思わず拍手！中島大輔のスーパープレーがこちら

DAZNベースボールのXより













かっこよい☝️



中島大輔 スライディングキャッチ

マウンドの早川隆久も拍手で讃える👏👏



⚾️ロッテ×楽天

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】