DeNAは5日、相川亮二監督の2027年シーズンの監督契約を結ぶことが決定したと発表した。

▼ 南場智子オーナー

「昨日をもって、横浜 DeNA ベイスターズのレギュラーシーズン全日程が終了いたしました。応援してくださった皆さまに心から感謝申し上げます。お約束していたリーグ優勝をまたもお届けできず、本当に申し訳ございませんでした。なお、相川監督につきましては、来季の続投をお願いし、受諾いただきました。故障者が多く想定通りの戦力が揃わない中においても、捕手出身ならではの洞察を活かして粘り強く戦い抜き、7月以降の立て直しを図ってくれました。若手選手の台頭という来季に繋がる明るい兆しも見えました。これらを総合的に評価し、続投をお願いした次第です。今年も目標を果たすことができず悔しい思いでおりますが、今を起点にベストを尽くして参ります。ファンの皆さまにおかれましては、どうか最後までチームの戦う姿を見守っていただき、変わらぬご声援を賜りますようお願い申し上げます」

▼ 相川亮二監督

「今シーズンはリーグ優勝に届かず、ファンの皆さまの期待に応えられなかったこと、非常に申し訳なく、悔しい思いでいっぱいです。我々に残された最後のチャンスとして、クライマックスシリーズ、日本シリーズを制して必ず日本一を勝ち取ります。このたび、来季に向けての続投要請をいただき、改めて身が引き締まる思いです。我々はこの結果に決して満足しておりません。まずは目の前の日本一を獲りにいくこと、そして来季こそ必ずリーグ優勝を達成するるために、全力で戦ってまいります。引き続き、熱いご声援をよろしくお願いいたします」