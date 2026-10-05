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読売ジャイアンツの中山礼都選手は4日、しずてつスタジアム草薙で行われたファーム日本選手権・ファイナルステージの北海道日本ハムファイターズ戦に「3番・中堅」で先発出場。5打数2安打2打点をマークした。







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4点を追う5回、1死満塁の好機で迎えた第3打席。日本ハム3番手の清水大暉投手が投じた3球目、136キロのフォークを叩きつけると、高く弾んだ打球は一塁手の頭上を越え、2点右前適時打となった。



中山選手は初回の第1打席でも右前安打を放ち、5回の適時打の直後には二盗も決めた。しかし、チームは2－5で敗れ、2016年以来となるファーム日本一はならなかった。



前日3日に行われた横浜DeNAベイスターズとのファーストステージでも、右中間への本塁打を含む4打数2安打2打点を記録しており、2試合連続のマルチ安打となった。



中山選手は中京大中京高から2020年ドラフト3位で巨人に入団。プロ5年目の昨季は自己最多の103試合に出場し、打率.265、7本塁打、32打点の成績を残した。



今季は一軍で60試合に出場し、打率.191、2本塁打、16打点。チームは10日からDeNAとのCSセ・ファーストステージに臨むが、メンバー入りを果たすことができるだろうか。































【動画】高く弾んで一塁手の頭上へ！中山礼都が放った2点適時打がこちら



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内野の頭を超えた



中山礼都 CSで昇格なるか

2試合連続マルチ安打と好調



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【了】