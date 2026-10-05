







ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、明確な守護神を定めないままポストシーズンへ突入。エドウィン・ディアス投手、タナー・スコット投手、佐々木朗希投手が候補に挙がる中、球団は相手や試合展開に応じて起用を変える方針を示している。米メディア『ラウンドテーブル』のエドゥアルド・ソラーノ記者が10月1日（日本時間2日）に言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



今季は3年6900万ドル（約109億円）でディアスを加えたが、21試合で18回2/3を投じて防御率8.68、WHIP1.98と低迷。11度のセーブ機会でセーブ7にとどまった。



しかし終盤には復調の兆しも見せ、最後の5度の登板では5回を投じて被安打1、奪三振9を記録。スコットも69試合で防御率2.69、WHIP0.99、29度のセーブ機会でセーブ25を記録した。



佐々木も右手中指のマメによる負傷者リスト（IL）復帰後はリリーフ登板で3試合連続無失点。3回で奪三振6、無四球と安定した投球を見せ、終盤を任せられる候補の1人となった。



起用法に注目の集まる佐々木についてソラーノ氏は「彼は、圧倒的な投球、冷静さ、そして慣れない役割にも対応できる柔軟性を兼ね備えている。守護神がいないドジャースでは、ディアス、スコット、佐々木という3人が試合を締めくくるための複数の選択肢を与えている」と言及した。



佐々木は昨季のポストシーズン、リリーフとして圧倒的な投球を見せ、ワールドシリーズ連覇に貢献した。今季の3連覇という偉業達成に向けて、どの場面での登板となっても再びマウンド上で存在感を示したいところだ。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】