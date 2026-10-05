







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの蝦名達夫外野手が4日、横浜スタジアムで行われた阪神タイガース戦に「6番・中堅」でスタメン出場。序盤の守備で華麗なスライディングキャッチを披露し、本拠地を沸かせた。



DeNAは初回、2死一、二塁から佐野恵太外野手が右前適時打を放ち、1点を先制。1-0とリードして迎えた2回、蝦名が守備で魅せた。



1死走者なしから阪神・髙寺望夢が中堅方向へ鋭い打球を放ったが、蝦名は前方へ猛チャージ。落下地点へ一直線に走り込むと、最後は滑り込みながらグラブを差し出して捕球した。横浜スタジアムのスタンドからは大きな歓声が上がり、“蝦名コール”が起きた。



蝦名は8回の第4打席で左前打を放ち、4打数1安打。DeNAは1-1のまま延長戦に突入すると、11回にヘラル・エンカーナシオンがサヨナラ打を放ち、2-1で勝利した。



DeNAはレギュラーシーズン最終戦を白星で飾り、71勝69敗3分で今季を終えた。



今季の蝦名は104試合に出場し、打率.240、5本塁打、27打点、6盗塁を記録。外野の一角として一軍で出場を重ねた。



DeNAは10月10日から行われるクライマックスシリーズ・ファーストステージで読売ジャイアンツと対戦する。

































【動画】ファンが沸いた！蝦名達夫のファインプレーがこちら

DAZNベースボールのXより













涼しい顔で



横浜スタジアムには”蝦名コール”

蝦名達夫 スライディングキャッチ



⚾️DeNA×阪神

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【了】