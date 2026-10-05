







埼玉西武ライオンズのアレクサンダー・カナリオ外野手が、来日1年目から主力の一人として打線を支えている。ここまで16本塁打を記録するなど持ち前の長打力を発揮しているが、その歩みは決して順調なものばかりではなかった。慣れ親しんだ米国を離れ、日本で迎えた新たな挑戦。カナリオは何に戸惑い、どのように自分の打撃を築いてきたのか。来日1年目の歩みと、日本でプレーする思いを聞いた。（取材・文：灰原万由）





プロフィール：アレクサンダー・カナリオ

ドミニカ共和国出身。カブス、パイレーツでメジャーを経験し、2026年に埼玉西武ライオンズへ加入した。来日1年目の今季は外野の一角を担い、16本塁打を記録。持ち味の長打力を武器に、主力として存在感を示している。



「初めは手こずりました」来日直後に感じた日米の違い

[caption id="attachment_293438" align="alignnone" width="1200"] 西武のアレクサンダー・カナリオ【写真：産経新聞社】[/caption]











来日1年目のアレクサンダー・カナリオ外野手は、今季ここまで131試合に出場し、打率.246、16本塁打、53打点、12盗塁をマークしている。



「こうして日本でプレーできていること、そしてこのような機会をいただけて本当に感謝しています。自分の成績もそうですけど、チームの成績がすごくいい状態にあるので、本当にうれしいです」



個人の数字を残しながら、チームが勝利を重ねていることも来日1年目の喜びとなっている。



ただ、シーズン当初から順調に歩んできたわけではない。ドミニカ共和国出身のカナリオは、米国のマイナーリーグで経験を重ね、2023年にはカブスでメジャーデビューを果たした。長くプレーしてきた米国を離れた今季は、慣れ親しんだ環境との違いに戸惑いを感じていた。



3、4月は打率.224。本塁打は出ず、持ち味の長打を数字に残せない日々が続いた。特に違いを感じたのは、投手とのタイミングの取り方だ。



「一番の違いはタイミングだと思います。アメリカだったら普通にオーソドックスに投げてくるけど、日本だったら早く投げてきたりするので、初めは手こずりました」



投球フォームだけでなく、ボールが来るまでの間合いも米国とは異なり、春先はタイミングを合わせることに苦しんだ。すぐに答えが見つかったわけではなく、投手との対戦を重ねながら一つずつ感覚を確かめていった。



「そこはアメリカと違いましたが、今は慣れてきました」



打席で積み重ねた経験とともに、戸惑いは少しずつ薄れていった。



日本野球への適応を進める中で、支えになったのがチームメートやコーチの存在だった。「カニー」の愛称で親しまれ、「コーチや選手が私に話しかけてくれたり、普通に接してくれているのは本当にうれしいです」と周囲への感謝を口にする。



助けになったのは、自然に声を交わせる環境だけではない。



「コーチは自分のバッティングを手助けしてくれますし、技術的な問題だけではなく、『打つ時にリラックスして』と声もかけてくれて、すごく助かっています」



技術と気持ちの両面で受けた支えも、日本野球になじむ力になった。





「だんだん掴んできた」12試合連続安打につながった適応

[caption id="attachment_293436" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた西武・アレクサンダー・カナリオ【写真：編集部】[/caption]











手探りの時間を経て、打席での経験が結果に結びつき始めた。5月2日のロッテ戦で来日初本塁打となる2ランを放つと、以降12試合連続で安打を記録し、月間打率.322、6本塁打と数字を伸ばした。



「たくさんのピッチャーと対戦したことで、だんだん（感覚を）掴んできました。慣れてきたことで、結果も出てきたと思います」



春先に苦しんだ一打席一打席が、日本球界に順応するための糧になった。



打線では、状況に応じてさまざまな役割を担ってきた。開幕直後は4番や下位打線で起用され、桑原将志の離脱後は1番を任された。5月28日のヤクルト戦では、初回の先頭打者本塁打を含む3安打を放った。



「自分が1番でも4番でも、ピッチャーの攻め方が打順によって変わるのかと言われたらそうでもないです。いつも同じ気持ちで、やるべきことをこなして打つだけです」



任される役割が変わっても、目の前の打席でやるべきことに徹している。



そんなカナリオには、数ある勝利の中でも記憶に深く刻まれた一戦がある。





人生初のサヨナラ弾でも…自身の一打より称えた“仲間のプレー”

[caption id="attachment_293439" align="alignnone" width="1200"] 西武のアレクサンダー・カナリオ【写真：産経新聞社】[/caption]











6月26日の日本ハム戦。3回の同点適時打を含む3安打を放ち、3―3で迎えた9回。先頭のカナリオが上原健太の直球を捉えると、打球は左翼席へ飛び込んだ。来日後初の4安打目は、人生初のサヨナラ本塁打となった。



「サヨナラホームランは人生初めてだったので、すごく印象に残っています」



カナリオにとって「記憶に残るホームラン」となった一発が、チームの連敗を3で止めた。



劇的な勝利の後、カナリオが称えたのは自身の一打だけではなかった。2点を追う7回、自身の安打などで2死一、二塁とすると、長谷川信哉が2度の自打球を受けながら四球を選んだ。その後、2死満塁の好機でタイラー・ネビンが適時打を放ち、チームは同点に追いついた。試合後、カナリオは痛みに耐えて打席をつないだ長谷川の粘りを称えた。



「勝利につながるプレーは素晴らしいと思いますし、そういう気持ちは本人に伝えるようにしています」



自身のサヨナラ弾に沸いた一戦でも、カナリオの視線は勝利をつないだ仲間に向いていた。



日本野球への適応を進め、結果を積み重ねる中で、シーズン途中にはうれしい知らせも届いた。































シーズン途中で勝ち取った来季契約「本当に感謝の気持ちでいっぱい」

[caption id="attachment_293437" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた西武・アレクサンダー・カナリオ【写真：編集部】[/caption]











球団は8月、カナリオとの来季の契約締結を発表。来日1年目に積み重ねた日々が、日本での挑戦を2年目へつないだ。



「日本に来られたことだけでもすごく感謝していますし、こうして自分を信頼してくれて来年も契約してくれたこと、チャンスをくれたことに対して本当に感謝の気持ちでいっぱいです」



託された期待に応えるためにも、まずは残された今季の戦いに全力を注ぐ。カナリオが最優先に置くのは、万全な状態でシーズンを戦い抜くことだ。



「自分が絶対にやるべきことは怪我なく終えること。怪我をせず、いつも100％のプレーをグラウンドでしたいと思っています」



シーズンを戦い抜く原動力には、応援を続けるファンの存在もある。



「ファンの皆様も私たちをこうしてサポートしてくれるわけですから、恩返しじゃないですけど、常に100％のプレーをしていきたいです。もちろん全部が全部勝てる試合ではないですけど、今後もどんな試合でも、どんな状況でも一生懸命プレーしていきます」



リーグ優勝には届かなかったが、日本一へ続く道はまだ残されている。背番号25はクライマックスシリーズ、そしてその先の戦いを見据え、来日1年目を最後まで全力で走り抜く。



（取材・文：灰原万由）













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『獅子回顧録』渡辺久信 著

「ライオンズは強くなければいけない」チームづくりに奔走栄光と苦悩と激動の20年本書は、選手、監督、フロントとしてライオンズに長く関わってきた私が『獅子回顧録』と題して、チームづくりを振り返る一冊となる。幸せなことに、愛するライオンズで現場のトップとフロントのトップの両方を務めさせてもらった。選手時代を振り返る章もあるが、2004年に二軍の投手コーチとしてライオンズに復帰してから、GMを務めた2024年までが中心となる。下記からチェック↓【関連記事】

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【了】