







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限で獲得したタリック・スクーバル投手が今オフにFAを控えている。当然ながら残留を目指すとみられるが、米メディア『ドジャースウェイ』は、ニューヨーク・メッツが争奪戦に参戦する可能性について言及している。



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スクーバルは2年連続サイヤング賞など素晴らしい実績を残していることから、FA契約は4億ドル規模になるという見方が大半で、資金力のある球団しか手出しができないのではとみられている。



同メディアは「ジアスレチックのウィル・サモン氏は、スクーバルのメッツ移籍は理屈の上では非常に理にかなっていると指摘。一方、今後の労使交渉を理由に当然の選択とまでは言い切らなかった。同氏はサラリーキャップが導入される可能性と、既に抱えている高額契約を大きな障害として挙げているが、同じ障害はドジャースの動きも一時停止させる可能性がある」と言及。



続けて、「労使協定が12月1日に失効する予定となっているため、各球団が交渉の土台を築く時間はわずか3週間余りしかない。さらに、彼の代理人が球界屈指の大物で、交渉を春まで長引かせることで知られるスコット・ボラス氏であることも考慮しなければならない。しかし、サラリーキャップ導入で年俸が抑えられる可能性があることを考えれば、それが両者に新契約を早急にまとめるよう促す十分な理由になる可能性もある」と記している。











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