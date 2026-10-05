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DeNAは5日、第23回 みやざきフェニックス・リーグの参加選手を発表した。 ▼ 投手 竹田祐、山﨑康晃、篠木健太郎、武田陸玖、松本凌人、深沢鳳介、坂口翔颯、庄司陽斗、マルセリーノ、清水麻成、金渕光希、吉岡暖 ▼ 捕手 益子京右、東妻純平、上甲凌大 ▼ 内野手 小田康一郎、森敬斗、加藤響、石上泰輝、田内真翔、高見澤郁魅、清水詩太 ▼ 外野手 梶原昂希、関根大気、小針大輝 ※参加選手については、追加・変更が発生する場合あり

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