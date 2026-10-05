DeNA・山﨑康晃

　DeNAは5日、第23回 みやざきフェニックス・リーグの参加選手を発表した。

▼ 投手

竹田祐、山﨑康晃、篠木健太郎、武田陸玖、松本凌人、深沢鳳介、坂口翔颯、庄司陽斗、マルセリーノ、清水麻成、金渕光希、吉岡暖

▼ 捕手

益子京右、東妻純平、上甲凌大

▼ 内野手

小田康一郎、森敬斗、加藤響、石上泰輝、田内真翔、高見澤郁魅、清水詩太

▼ 外野手

梶原昂希、関根大気、小針大輝

※参加選手については、追加・変更が発生する場合あり