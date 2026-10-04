







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはディビジョンシリーズを迎えるにあたり、大谷翔平選手の状態が大きな注目を集めている。ブランドン・ゴームズGMは状態が戻ってきていると明かしたが、まだ不安は拭えない。米メディア『ドジャーブルー』のセバスチャン・アブドン・イバラ記者が9月30日（10月1日）に言及した。



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ゴームズGMは大谷について「身体的には素晴らしい状態だ」と説明。復帰後のスイングについても全体的に良い状態だったと評価し、ディビジョンシリーズまでの5日間でさらに打席数を重ねることが重要になるとした。



ドジャースは、ポストシーズンの勝敗が大谷だけにかかっているわけではないとの立場を示している。それでも、本来の状態に近い大谷が打線にいるだけで相手への脅威となり、他の打者にも大きな恩恵をもたらすのは事実だ。



しかし、大谷はレギュラーシーズン最後の2か月、138打数で打率.232、出塁率.325、OPS.745と本来の打撃からは遠い数字にとどまった。



負傷者リスト（IL）から復帰後も調子が戻らない大谷について、イバラ氏は「IL復帰以降の22打席、そして今月全体での36打席という数字は理想的とは言えない。しかし、デーブ・ロバーツ監督は大谷の体調改善が、実戦での打席不足を上回るだろうと信じている」と言及した。



シーズン終盤に見せた大谷の不調に関する不安はまだ拭えていない。しかし、ポストシーズンではコンディションを整え、再び圧倒的な姿で打席に立つことを球団もファンも望んでいる。











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