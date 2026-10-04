イングランド代表は現地時間10月3日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA3第3節でクロアチア代表を7－0で破った。試合後、FWブカヨ・サカ（アーセナル）が『ITVスポーツ』を通して、衝撃の大勝につながった要因を指摘した。

今季のUNLでは初陣でスペイン代表に2－3と敗れながらも、第2節ではチェコ代表を2－0で破ったイングランド代表。今大会初の連勝を目論むアウェイゲームは、序盤の8分、MFジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）のスルーパスに抜け出したFWハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）が先制ゴールを奪う。

イングランド代表はここから怒涛のゴールラッシュを見せ、最終的には7－0で完勝。フル出場したサカは、2ゴールをマーク。前半終了間際の45分、ベリンガムからのクロスボールを右足で押し込むと、5点リードで迎えた68分には、敵陣で相手のミスを見逃さず、ケインからのパスを冷静に右足で仕留めた。

試合後、サカは「驚くような、信じられないような夜になった」と、衝撃のゴールラッシュを披露した上での率直な感想を口にする。「僕らは試合開始と同時に、勢いよく飛び出し、高いエネルギーと闘志を持った上でのプレーを続けた。特別な試合になったことは間違いないし、プレーしていて本当に楽しかったよ」と明かすと、次々にゴールネットを揺らせた要因についても、次のように言及した。

「今日の僕らはエネルギッシュにプレーし、決定力の面も抜群だった。シンプルだけれども、これこそがこのスコアにつながった一番の要因だと思う」

「僕らは、自分たちが持つハングリー精神、情熱、そして実力を示せたと思う。今夜のパフォーマンスには、イングランド代表に求められるすべての要素が詰まっていた」

この後、イングランド代表は現地時間6日、UNLでの3連勝を懸けてチェコ代表をホームに迎える。同試合に向けて、サカは「火曜日の夜も力強く戦い抜きたい。良い形で（今回の活動を）締め括ることができれば」と力を込めた。

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