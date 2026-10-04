イングランド代表のFWハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）が、同国代表として年間10ゴール以上を3度記録した、史上初の選手となったようだ。3日、データサイト『OPTA』が報じている。

スリーライオンズとバイエルンの点取り屋は3日、UEFAネーションズリーグ2026－27・グループA3第3節クロアチア戦にスタメン出場。ジュード・ベリンガムとエリオット・アンダーソンのお膳立てから2ゴールを決め、7－0の圧勝に大きく貢献した。

この試合の2ゴールで、2026年にイングランド代表で決めたゴール数を『10』に伸ばしたケイン。データサイト『OPTA』によると、同国代表として年間10ゴール以上を3度記録した、史上初の選手になったとのこと。これまで2019年に12ゴール、2021年に16ゴールをマークしていた。

現在33歳のケインは2015年にイングランド代表デビュー。ロシアW杯とEURO2024の得点王は、同国代表歴代最多得点者として記録（通算89得点）を更新中だ。今夏に行われたFIFAワールドカップ2026では6得点を挙げ、チームをベスト4へと導いた。

【快挙】代表史上初となる3度目の年間2桁得点達成のケイン