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YOMIURI GIANTS｜2026 ROSTER TRACKER巨人の戦力外通告2026
退団・引退・自由契約選手一覧
読売ジャイアンツ（巨人）の2026年シーズンの戦力外通告、現役引退、自由契約、退団・移籍情報を一覧で掲載。球団から発表され次第、随時更新します。最終更新：2026年10月4日巨人の戦力外通告一覧【2026年】
2026年に巨人から戦力外通告を受けた選手を、発表日の新しい順に掲載します。戦力外10人支配下0人育成10人最新発表10/1発表日選手ポジション区分10月1日Ｆ・グズマン投手育成
9月30日板東湧梧投手育成
9月30日富田龍投手育成
9月30日松井颯投手育成
9月30日石田隼都投手育成
9月30日吉村優聖歩投手育成
9月30日森本哲星投手育成
9月30日喜多隆介捕手育成
9月30日北村流音内野手育成
9月30日田上優弥内野手育成2026年の巨人・戦力外通告の最新状況
読売ジャイアンツは2026年シーズン、これまでに計10選手に戦力外通告。内訳は支配下1人、育成9人。直近の発表は10月1日です。
巨人を戦力外になった選手のその後・移籍先
戦力外通告後の現役続行、他球団移籍、育成契約、現役引退などが判明した選手は随時追記します。選手戦力外時その後更新日判明次第、随時更新します。
巨人の現役引退選手一覧【2026年】発表日選手ポジション備考現在、該当情報はありません。巨人の自由契約・退団選手一覧【2026年】
自由契約、公示後の退団、外国人選手の退団などをまとめます。発表日選手ポジション内容現在、該当情報はありません。
巨人の戦力外・退団情報に関するQ&A2026年の巨人の戦力外選手は何人？現在10人です。巨人が最後に戦力外通告を発表したのはいつ？10月1日です。育成選手への戦力外通告も掲載する？掲載します。支配下選手と区別できるよう、一覧表の「区分」で育成選手を明示します。戦力外になった選手の移籍先も分かる？判明した選手については「その後・移籍先」の表に追記し、現役続行、移籍、育成再契約、引退などを更新します。
2026年プロ野球・戦力外情報他球団の戦力外情報