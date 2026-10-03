







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、普段とは異なる形でグラウンド上の打撃練習を行い、ディビジョンシリーズへ向けた調整を進めている。スイングには痛みをかばう様子も見られず、デーブ・ロバーツ監督もこうしたルーティン変更が好結果につながる傾向を指摘した。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が9月30日（日本時間10月1日）に言及した。



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ドジャースが公開した映像では、大谷が他の選手たちとともにグラウンド上で打撃練習を行った。スイング時に顔をしかめる様子はなく、身体もしっかり回転させており、大きく制限されているようには見えなかった。



大谷は通常、屋内で打撃ケージや投手の球を再現できるマシンを使って調整することが多い。より集中してメカニクスを確認できる環境を好むため、屋外での打撃練習をすることは稀だ。



ただし、過去にも調子を落としていた時期にグラウンド上で打撃練習を行ったことがある。ロバーツ監督は「彼がこういうことをすると、大抵うまくいく」と説明し、今回の変更を前向きに捉えている。



ポストシーズンでは大谷の復調が鍵であり、エスピナル氏は「ドジャースはディビジョンシリーズ第1戦を前に、あと3日間このような軽い練習を行う予定だ。調子は良さそうだが、屋外で打撃練習を行うという彼の選択は、普段のルーティンとは異なるものだ」と言及した。



負けられないポストシーズンを目前に、大谷は調子を取り戻そうとできる限りのことをしている。ワールドシリーズには圧倒的な大谷の存在が必要不可欠であり、球団もファンもその姿を待ち望んでいる。











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