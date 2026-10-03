3日にZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ－ソフトバンクの試合後に、唐川侑己の引退セレモニーが行われ、高校時代に唐川と共に高校BIG3と呼ばれた中田翔氏、由規氏がビデオメッセージを寄せた。

▼ 中田翔氏

「唐川選手、長い現役生活、本当にお疲れ様でした。2007年ドラフト高校BIG3という形で皆さんに名前を覚えてもらったのがすごく懐かしく思います。本当に僕自身、唐川選手、由規選手の二人の存在というのは非常に大きかったですし、二人からすごく刺激を受けて、僕自身も頑張ってこれたと思っているので、本当に二人にはすごく感謝しています。これから自分の身体を大事にしてあげて、第2の人生、良いスタートを切れるように、僕自身も唐川選手を応援しています。本当に長い現役生活をお疲れ様でした」

▼ 由規氏

「9年間の現役生活、本当にお疲れ様でした。ともに高校BIG3と大きく取り上げていただき、同世代同級生として僕自身本当に意識していましたし、たくさんの刺激をもらいました。思い出としては、2軍のフレッシュオールスターにともに出場し、2011年には1軍のオールスターにともに出場できたことは今でも僕にとっては大切なかけがえのない思い出になっています。これからはともに野球界を盛り上げていけるように頑張っていきましょう。そして落ち着いたら飲みにも行きましょう。本当に19年間お疲れさまでした」