3日にZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ－ソフトバンクの試合後に、唐川侑己の引退セレモニーが行われ、中日・涌井秀章が唐川にビデオメッセージを寄せた。

涌井は「唐川選手、19年間お疲れ様でした。ロッテに行く前から唐川とは交流があり、移籍してきた自分がうまく溶け込めるように色々な人の間に入って橋渡しをしてくれましたね。何度も対戦したこと、一緒に自主トレをしたこと、家に泊まったこと、益田の結婚式でお互いに泣いたこと、みんなで旅行もしましたね。内容が濃すぎて一緒にいた時間がとても楽しくて、ライバルであり、後輩であり、弟みたいな存在でもあり、そしていい友達でした。これからはもう先輩後輩という関係ではなくなるので、友達として一生付き合っていきたいと思っています。また、ゆっくりできる時があれば一緒に色々な話をして盛り上がりましょう。また会おう」とコメント。

SNSでは『最近涌井さんのビデオメッセージ登場率高め』、『メッセージ動画皆勤賞』、『2日連続で登場』と盛り上がっていた。なお、涌井は益田直也の通算250セーブ達成のビデオメッセージ、2日に行われた角中勝也の引退セレモニーのビデオメッセージにも登場している。